Невролог ответил, полезен ли для сна розовый шум Невролог Кутузов: розовый шум может снижать длительность быстрой фазы сна

Розовый шум может снижать длительность быстрой фазы сна, рассказал «Вечерней Москве» врач-сомнолог невролог кандидат медицинских наук Руслан Кутузов. Он объяснил, что это набор звуков, который характеризуется спектром, где интенсивность обратно пропорциональна частоте.

Его непрерывное воздействие во время сна может редуцировать продолжительность быстрой (REM) фазы — это стадия, когда человек видит сны. Поскольку эта фаза критична для концентрации, памяти, эмоциональной регуляции и нейропластичности, ее сокращение негативно сказывается на восстановительной функции сна, — рассказал Кутузов.

Невролог отметил, что розовый шум часто используется для маскировки неприятных звуков – в общественном транспорте или во время ремонта соседей. По его словам, ни один вид шума не может помочь в терапии нарушений сна.

Ранее психиатр Александр Федорович рассказал, что белый цифровой шум разрушает эндокринную систему и организм в целом. В частности, он приводит к истощению надпочечников и нарушениям щитовидки.