Психиатр предупредил о скрытой опасности белого шума

Белый цифровой шум разрушает эндокринную систему и организм в целом, заявил «Радио 1» психиатр Александр Федорович. В частности, он приводит к истощению надпочечника и нарушениям щитовидки.

Белый шум — это вывески, билборды, таблички, которые расшатывают нервную систему. Это лишние звуки городские. Это дополнительная нагрузка для головного мозга, которая истощает организм, — отметил Федорович.

Ослабленная эндокринная система в свою очередь затрагивает нервную, а после и иммунную, предупредил врач. Он добавил, что на сегодняшний день происходит цифровизация не просто общества, но и каждой отдельной личности.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что среди молодого поколения появился новый тренд — злостное выгорание. По его словам, жаловаться на жизнь вновь стало модным — из-за этого даже требуют повышения зарплаты.