Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:39

Психиатр предупредил о скрытой опасности белого шума

Психиатр Федорович заявил, что белый шум разрушает эндокринную систему

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белый цифровой шум разрушает эндокринную систему и организм в целом, заявил «Радио 1» психиатр Александр Федорович. В частности, он приводит к истощению надпочечника и нарушениям щитовидки.

Белый шум — это вывески, билборды, таблички, которые расшатывают нервную систему. Это лишние звуки городские. Это дополнительная нагрузка для головного мозга, которая истощает организм, — отметил Федорович.

Ослабленная эндокринная система в свою очередь затрагивает нервную, а после и иммунную, предупредил врач. Он добавил, что на сегодняшний день происходит цифровизация не просто общества, но и каждой отдельной личности.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что среди молодого поколения появился новый тренд — злостное выгорание. По его словам, жаловаться на жизнь вновь стало модным — из-за этого даже требуют повышения зарплаты.

психиатры
цифровизация
здоровье
организм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Трамп унижал европейских лидеров в Белом доме
В Госдуме ответили, могут ли работодателей обязать платить премию к отпуску
Владелец автосервиса объяснил отказ россиян от оригинальных запчастей
Варенье из смородины — сладость, что заменит десерт в кафе
«Сядьте в угол!»: Келлог осадил критиков встречи Путина и Трампа на Аляске
Эксперт раскрыл правду об оригинальных автозапчастях в России
Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата
В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить
Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности
В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта
Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье
Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения
В МИД молниеносно ответили на расширении антироссийских санкций
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора
Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach
Украинские истребители атаковали Курскую область
В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене
Эксперт объяснил, как российские водители смогут экономить на запчастях
Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.