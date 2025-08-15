Психиатр рассказал о модном тренде в жалобах на жизнь

Среди молодого поколения появился новый тренд — «злостное выгорание», заявил врач-психиатр Евгений Фомин. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», жаловаться на жизнь вновь стало модным — из-за этого даже требуют повышения зарплаты.

Около 50 лет назад было модно жаловаться на депрессию. Тогда люди творческих профессий в момент обострения осенью и весной часто ложились в психиатрические больницы, чтобы «пролечиться и прокапаться». Это носило определенный «флер романтизма». А в наши дни в моде выгорание, — рассказал он.

Он добавил, что сегодня главной проблемой стало психологическое напряжение. Современный стресс стал хроническим, он постоянен и не прерывается. Раньше он возникал из-за конкретных событий, ограниченных по времени, а сейчас человек регулярно находится в состоянии постоянного стресса.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что возвращение к работе после выгорания должно происходить постепенно, чтобы избежать нового истощения. По ее словам, спешка в возвращении к обязанностям может привести к ухудшению состояния.