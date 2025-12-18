Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:21

Психолог объяснила, почему молодежь все чаще страдает от тревожности

Психолог Смирнова: постоянные изменения в мире вызывают тревогу у молодых людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянные изменения в мире, регулярный стресс, изнуряющий нервную систему, и одиночество вызывают у молодых людей повышенную тревожность, заявила «Газете.Ru» психолог Татьяна Смирнова. Другими негативными факторами она назвала информационную перегрузку и постоянное пребывание в Сети.

У родителей был понятный маршрут: учись, работай, получишь стабильность. У сегодняшних двадцатилетних карта маршрута распадается прямо в руках. Отсюда базовое ощущение шаткого пола: планы строятся, но не дают чувства опоры, — отметила Смирнова.

Для снижения тревожности она посоветовала придерживаться определенного режима дня и добавить в свою жизнь приятные ритуалы. Кроме того, немаловажно устраивать себе цифровой детокс и ограничивать использование гаджетов по вечерам. А дыхательные практики, прикладные техники заземления и прогулки на свежем воздухе позволят снизить физиологическую часть тревоги.

Ранее врач Ульяна Махова заявила, что в период геомагнитных явлений у женщин могут наблюдаться раздражительность, головные боли, повышенная утомляемость, нарушения сна и повышенная тревожность. Кроме того, в такие дни не исключены колебания артериального давления, учащенный пульс и дискомфорт в области груди.

