Психолог объяснила, почему молодежь все чаще страдает от тревожности

Постоянные изменения в мире, регулярный стресс, изнуряющий нервную систему, и одиночество вызывают у молодых людей повышенную тревожность, заявила «Газете.Ru» психолог Татьяна Смирнова. Другими негативными факторами она назвала информационную перегрузку и постоянное пребывание в Сети.

У родителей был понятный маршрут: учись, работай, получишь стабильность. У сегодняшних двадцатилетних карта маршрута распадается прямо в руках. Отсюда базовое ощущение шаткого пола: планы строятся, но не дают чувства опоры, — отметила Смирнова.

Для снижения тревожности она посоветовала придерживаться определенного режима дня и добавить в свою жизнь приятные ритуалы. Кроме того, немаловажно устраивать себе цифровой детокс и ограничивать использование гаджетов по вечерам. А дыхательные практики, прикладные техники заземления и прогулки на свежем воздухе позволят снизить физиологическую часть тревоги.

