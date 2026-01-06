Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:46

ВСУ ударили по детскому центру творчества в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Центр для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Обошлось без пострадавших. Сальдо подчеркнул, что нападение было целенаправленно совершено на молодых людей.

После теракта в Хорлах, жертвами которого стали обычные граждане, в том числе погибли и пострадали дети, киевские ублюдки продолжают попытки навредить нашему подрастающему поколению, — написал губернатор.

Атака произошла в ночь на 6 января. По словам главы региона, три беспилотных летательных аппарата с мощными зарядами попытались проникнуть со стороны Азовского моря на очень низкой высоте. Два сбитых дрона не нанесли ущерба, а третий упал на территорию центра, повредив административные здания и жилые дома.

Ранее сообщалось, что за неделю, с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года, Вооруженные силы Украины совершили 769 атак на населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области при помощи дронов и артиллерии. В результате этих нападений один ребенок погиб, а три человека получили ранения. ВСУ атаковали вышки связи, школу, автомобили и жилые дома.

Херсонская область
атаки ВСУ
БПЛА
молодежь
