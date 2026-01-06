Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:13

ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ

ВСУ нанесли 769 ударов по Алешкинскому округу за неделю

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ за неделю 769 раз атаковали дронами и артиллерией населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава округа Руслан Хоменко. По его словам, 1 января были ранены три человека, погиб один ребенок. В частности, ВСУ атаковали вышки связи, школу, несколько автомобилей и дома.

Враг нанес 769 ударов по Алешкинскому округу за семь суток. За период с 27 декабря 2025 года по 3 января 2026 года преступный режим продолжил прицельные атаки по гражданской инфраструктуре нашего муниципалитета, — отметил он.

Утром 6 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Вечером 5 января силы ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались атаковать 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

Херсонская область
ВСУ
атаки
БПЛА
