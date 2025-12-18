Терапевт рассказала, как магнитные бури воздействуют на женщин Терапевт Махова: геомагнитные явления могут вызвать раздражительность у женщин

В период геомагнитных явлений у женщин могут наблюдаться раздражительность, головные боли, повышенная утомляемость, нарушения сна и тревожность, заявила LIFE.ru терапевт Ульяна Махова. Кроме того, в такие дни не исключены колебания артериального давления, учащенный пульс и дискомфорт в области груди.

Клинические наблюдения показывают, что реакция на геомагнитные явления индивидуальна и чаще всего проявляется у лиц с высоким уровнем стресса, хронической усталостью или заболеваниями. Основными методами защиты являются профилактика, минимизация нагрузок и своевременное обращение к медицинскому персоналу при наличии любых выраженных жалоб, — отметила Махова.

Она добавила, что у некоторых женщин магнитные бури могут вызвать ломоту в костях и суставах, а также мышечные спазмы. В зону повышенного риска входят пациентки с хроническими заболеваниями или выраженным предменструальным синдромом и жительницы крупных городов с плохой экологией. Беременным и женщинам в периоды менопаузы и постменопаузы тоже следует быть осторожнее.

Ранее врач общей практики Александр Горячев заявил, что полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури. Специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.