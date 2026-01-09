Российские ученые зарегистрировали крупный взрыв на Солнце

Российские ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что событие было зарегистрировано в середине дня коронографами, наблюдающими за звездой.

На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне и никакими спутниками сейчас не наблюдается, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что магнитные бури прогнозируются на Земле уже в пятницу, 9 января. Они будут минимального уровня G1. По словам ученых, это связано с прохождением плазменного облака мимо планеты.

До этого декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев рассказал, что 2026 год будет богат на астрономические события, первое из них ожидается уже 10 января, когда Юпитер достигнет своей пиковой яркости. В обычный бинокль можно будет рассмотреть планету и четыре ее спутника.

Кроме того, руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.