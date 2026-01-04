Названы самые зрелищные события на звездном небе в 2026 году

Наступивший 2026 год будет богат на астрономические события, первое из них ожидается уже 10 января, когда Юпитер достигнет своей пиковой яркости, рассказал декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев. В обычный бинокль можно будет рассмотреть планету и четыре ее спутника, передает Pravda-NN.ru.
Уже 28 января Луна пройдет через скопление Плеяды, практически полностью перекрыв ее к середине ночи. Февраль завершится малым парадом планет: 27 числа через час после заката к Венере, Урану и Нептуну присоединится лунный серп.
Летний сезон начнется с эффектного сближения Венеры и Юпитера в июне, пик которого придется на 9-е число. В июле любителям астрономии стоит обратить внимание на северо-восточную часть неба перед рассветом, где Марс окажется в опасной близости от Плеяд. К концу августа и сентябрю Венера достигнет максимальной яркости; в телескоп средней мощности в это время можно будет четко разглядеть ее фазы, напоминающие серп миниатюрной Луны.
Осень 2026 года запомнится противостоянием Сатурна в начале октября, когда «окольцованная планета» будет видна всю ночь — от заката до рассвета. Финальным ярким аккордом станет сближение Марса и Юпитера в середине ноября. С 10 по 20 число планеты будут двигаться бок о бок, достигнув максимального соединения 16 ноября — искать их следует на северо-востоке ближе к полуночи.
Ранее руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.