26 января 2026 в 16:00

Сотрудник РАН объяснил последствия геомагнитного шторма для Земли

Сотрудник РАН Емельянов: геомагнитный шторм не опасен для населения Земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Геомагнитный шторм не представляет опасности для населения Земли, рассказал НТА-Приволжье младший научный сотрудник отдела астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Николай Емельянов. По его словам, сейчас значения шторма, зафиксированные 19–21 января, относятся к классу G4, где G5 является максимальным уровнем.

В данном конкретном событии, несмотря на высокий поток частиц, частиц с экстремальными энергиями, представляющих наибольшую опасность, зафиксировано не было, — рассказал Емельянов.

Научный сотрудник отметил, что опасность такие явления могут представлять только для космонавтов и самолетов, выполняющих рейсы по северным и трансполярным маршрутам, где защитное действие магнитного поля Земли слабее. Однако, по его словам, в таких ситуациях маршруты и запланированные исследования оперативно корректируются.

Ранее сообщалось, что с обратной стороны Солнца произошел крупный двойной взрыв. Причина столь мощного всплеска остается неизвестной, так как по ту сторону звезды отсутствуют искусственные спутники.

астрономия
бури
Земля
космос
