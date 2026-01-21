«Остается жить 73 дня»: ученые заявили о первом важном открытии в 2026 году В ИКИ РАН заявили об открытии первой кометы в 2026 году

Ученые открыли первую комету в 2026 году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, ссылаясь на данные Международного астрономического союза. Небесное тело получило название C/2026 A1 (MAPS). Жизненный путь этой кометы подходит к концу. Уже в апреле она должна упасть на Солнце и сгореть в его атмосфере.

Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня, — сказано в сообщении.

По мнению ученых, данная комета, вероятно, стала одним из фрагментов Великой кометы 1106 года. Ее наблюдали почти тысячу лет назад, описание небесного тела сохранилось в рукописях Китая, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей. Один из этих осколков позже появился на земном небе как Великая комета 1843 года.

Ранее сообщалось, что межзвездная комета 3I/ATLAS сохранила редкий пылевой антихвост, удаляясь от Солнца. Подобное явление у комет наблюдалось и до этого, однако происходит это крайне редко. По мере того как комета отдаляется от Солнца, астрономы получают все более качественные ее снимки. Это позволяет рассмотреть детали строения небесного тела.