27 ноября 2025 в 21:10

Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост

ИКИ РАН: комета 3I/ATLAS сохранила пылевой антихвост

Межзвездная комета 3I/ATLAS Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: NASA/ESA/Global Look Press
Межзвездная комета 3I/ATLAS при удалении от Солнца сохранила редкий пылевой антихвост, сообщила пресс-служба ИКИ РАН. Это явление наблюдается у комет, но крайне редко.

По мере того как комета отдаляется от Солнца, астрономы получают все более качественные снимки, позволяющие рассмотреть детали ее строения. Особый интерес вызывает необычный антихвост, направленный в сторону, противоположную основному.

Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту, — говорится в публикации.

Обычно подобные антихвосты имеют простое объяснение: они становятся заметны, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы и тонкий пылевой след виден с ребра. Однако в случае с межзвездным объектом 3I/ATLAS эта классическая теория не работает, что и делает данное явление столь уникальным и загадочным для науки.

Ранее астроном Владимир Сурдин сообщил, что поведение 3I/ATLAS не содержит аномалий. Ученый подчеркнул, что отклонение курса кометы в сторону Юпитера — обычное явление. Коллеги Сурдина также фиксируют подобные отклонения у межзвездных объектов. Изменение курса кометы объясняется нагревом ее ледяной поверхности солнечным излучением, что вызывает выделение газа и небольшое негравитационное ускорение.

