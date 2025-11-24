Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS Астроном Сурдин заявил, что в поведении объекта 3I/ATLAS не выявлено аномалий

Поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS не показывает никаких аномалий, заявил ТАСС астроном Владимир Сурдин. Российский ученый отметил, что комета скорректировала курс в сторону Юпитера.

Для комет это обычное явление, — подчеркнул Сурдин.

По словам ученого, его коллеги часто фиксируют отклонение курса межзвездных объектов. Сурдин объяснил, что солнечное излучение нагревает ледяную поверхность кометы, а газ выделяется через трещины в ее минеральной коре. В результате это придает объекту небольшое негравитационное ускорение, которое приводит к смене курса.

При этом ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение. Он допустил, что смена межзвездным объектом курса произошла с целью доставки к Юпитеру технологических устройств.

Ранее астрономы зафиксировали рекордное сближение 3I/ATLAS с Землей. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром 23 ноября дистанция между планетой и кометой сократилась до менее чем 300 млн километров.