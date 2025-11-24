День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:48

Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS

Астроном Сурдин заявил, что в поведении объекта 3I/ATLAS не выявлено аномалий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS не показывает никаких аномалий, заявил ТАСС астроном Владимир Сурдин. Российский ученый отметил, что комета скорректировала курс в сторону Юпитера.

Для комет это обычное явление, — подчеркнул Сурдин.

По словам ученого, его коллеги часто фиксируют отклонение курса межзвездных объектов. Сурдин объяснил, что солнечное излучение нагревает ледяную поверхность кометы, а газ выделяется через трещины в ее минеральной коре. В результате это придает объекту небольшое негравитационное ускорение, которое приводит к смене курса.

При этом ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение. Он допустил, что смена межзвездным объектом курса произошла с целью доставки к Юпитеру технологических устройств.

Ранее астрономы зафиксировали рекордное сближение 3I/ATLAS с Землей. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, утром 23 ноября дистанция между планетой и кометой сократилась до менее чем 300 млн километров.

астрономы
космос
кометы
Земля
аномалии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.