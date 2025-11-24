Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете Объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн километров

Астрономы зафиксировали рекордное сближение межзвездного объекта 3I/ATLAS с Землей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В утренние часы 23 ноября дистанция между Землей и космическим странником сократилась до менее чем 300 млн километров.

По прогнозам Лаборатории, сближение продолжится, и каждый день расстояние уменьшается примерно на два миллиона километров. Такая быстрая динамика объясняется не только движением самой кометы, но и траекторией движения Земли, которая в настоящее время направлена почти в ту же точку, что и 3I/ATLAS.

Хотя траектория 3I/ATLAS проходит по касательной к Солнцу, объект уже покидает пределы Солнечной системы. Однако благодаря движению Земли, расстояние между планетой и кометой будет продолжать сокращаться. Минимальная дистанция ожидается 19 декабря, составив около 269 млн километров. Специалисты постоянно корректируют расчеты, так как небесное тело демонстрирует заметное негравитационное ускорение.

Астрономы отметили, что даже при наиболее смелых сценариях 3I/ATLAS не подойдет к Земле ближе 200 млн километров. В шутку ученые обещают подготовить приветственные плакаты для космических гостей, если такое событие все же произойдет.

Ранее гигантское образование плазмы сформировалось на Солнце и оторвалось от него в ночь на 20 ноября. В ИКИ РАН сообщили, что размер протуберанца в 80 раз превышает диаметр Земли.