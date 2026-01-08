Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:44

Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури

ИКИ РАН: слабые магнитные бури прогнозируются на Земле 9 января

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Магнитные бури прогнозируются на Земле уже в пятницу, 9 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Они будут минимального уровня G1. По словам ученых, это связано с прохождением плазменного облака мимо планеты, передает ТАСС.

Магнитные бури минимального уровня, G1, ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января, — говорится в заявлении.

Кроме того, в ближайшие двое суток ожидается умеренное увеличение скорости солнечного ветра в связи с возникновением корональной дыры на обращенной к Земле стороне Солнца. Исследователи уточнили, что данный прогноз является достаточно неустойчивым. Это объясняется сильным смещением плазменного облака вбок.

Ранее декан физического факультета ННГУ им. Лобачевского Александр Малышев рассказал, что 2026 год будет богат на астрономические события, первое из них ожидается уже 10 января, когда Юпитер достигнет своей пиковой яркости. В обычный бинокль можно будет рассмотреть планету и четыре ее спутника.

