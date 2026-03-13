Россиянин заплатил свободой после слежки за боевыми судами для Киева

Россиянин заплатил свободой после слежки за боевыми судами для Киева Жителя Ялты приговорили к 18 годам за передачу Украине данных о военных кораблях

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ялты к 18 годам и 20 дням лишения свободы за госизмену, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчина передавал украинской разведке данные о дислокации военных кораблей в Севастополе.

Установлено, что в середине 2023 года осужденный вышел на связь с представителем Главного управления разведки Украины и предложил помощь. В ноябре он получил задание собирать сведения о военной технике.

Молодой человек осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, после чего всю собранную информацию направил представителю иностранного государства, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ. Кроме того, она передала Киеву сведения о гибели российского военного с его личными данными.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, в результате которого погибли 28 человек.