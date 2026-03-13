Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:39

Россиянин заплатил свободой после слежки за боевыми судами для Киева

Жителя Ялты приговорили к 18 годам за передачу Украине данных о военных кораблях

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ялты к 18 годам и 20 дням лишения свободы за госизмену, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчина передавал украинской разведке данные о дислокации военных кораблей в Севастополе.

Установлено, что в середине 2023 года осужденный вышел на связь с представителем Главного управления разведки Украины и предложил помощь. В ноябре он получил задание собирать сведения о военной технике.

Молодой человек осуществил видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, после чего всю собранную информацию направил представителю иностранного государства, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ. Кроме того, она передала Киеву сведения о гибели российского военного с его личными данными.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, в результате которого погибли 28 человек.

Ялта
суды
разведки
корабли
суда
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.