Петербургский СКА впервые за четыре года вышел в плюс

Петербургский хоккейный клуб СКА завершил 2025 год с чистой прибылью в 171 млн рублей, сообщает РБК Петербург со ссылкой на годовой финансовый отчет организации. До этого клуб показывал прибыль в 2021-м — тогда она составила 426 млн рублей. Однако за три последующих года убытки СКА суммарно достигли 1,3 млрд рублей.

Вырваться в плюс в 2025-м удалось за счет жесткой экономии. Клуб более чем на треть сократил расходы на зарплаты, что позволило сэкономить 1,8 млрд рублей. При этом выручка организации, напротив, снизилась на 17,8% — с рекордных 10,1 млрд годом ранее до 8,3 млрд.

Ранее СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, игру посетили более 9 тыс. зрителей.

Эта победа стала для СКА второй в сезоне над «Динамо», причем все матчи между командами завершаются успехом гостей. В турнирной таблице Западной конференции петербуржцы поднялись на шестое место, опережая сегодняшнего соперника на два очка.