13 марта 2026 в 12:04

Петербургский СКА впервые за четыре года вышел в плюс

Хоккейный СКА впервые за 4 года заработал прибыль в размере 171 млн рублей

Вратарь Сергей Иванов (СКА) Вратарь Сергей Иванов (СКА) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский хоккейный клуб СКА завершил 2025 год с чистой прибылью в 171 млн рублей, сообщает РБК Петербург со ссылкой на годовой финансовый отчет организации. До этого клуб показывал прибыль в 2021-м — тогда она составила 426 млн рублей. Однако за три последующих года убытки СКА суммарно достигли 1,3 млрд рублей.

Вырваться в плюс в 2025-м удалось за счет жесткой экономии. Клуб более чем на треть сократил расходы на зарплаты, что позволило сэкономить 1,8 млрд рублей. При этом выручка организации, напротив, снизилась на 17,8% — с рекордных 10,1 млрд годом ранее до 8,3 млрд.

Ранее СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, игру посетили более 9 тыс. зрителей.

Эта победа стала для СКА второй в сезоне над «Динамо», причем все матчи между командами завершаются успехом гостей. В турнирной таблице Западной конференции петербуржцы поднялись на шестое место, опережая сегодняшнего соперника на два очка.

СКА
хоккей
спорт
КХЛ
