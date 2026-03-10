ВХЛ пожизненно отстранила арбитра после пьяного видео

Высшая хоккейная лига пожизненно отстранила арбитра Мирослава Скугарева после скандального видео, снятого в судейской комнате после матча в Норильске, сообщает «Чемпионат». Еще двое арбитров получили длительные дисквалификации.

Инцидент произошел в Норильске после матча между местной командой и «Омскими Крыльями». По данным источников, несколько арбитров находились в судейской комнате, где употребляли алкоголь.

Скугарев снял видеоролик, на котором имитировал непристойные действия с ложкой для обуви на фоне джерси СКА. В этот момент двое других судей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. По информации издания, судьи Иван Шмаков и Ильнур Хажиев отстранены на три года.

Ранее российского нападающего хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина дисквалифицировали на пять матчей в НХЛ. Причиной стал удар клюшкой по лицу одного из соперников во время игры. Инцидент произошел в ночь 6 марта в домашнем матче против «Баффало Сейбрз», который завершился со счетом 1:5 в пользу гостей. На первой минуте второго периода Малкин нанес удар клюшкой по лицу капитана соперников Расмуса Далина и был удален до конца игры.