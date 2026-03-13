Депутат призвал полностью очистить российскую эстраду от англицизмов

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) должны выбрать себе русские псевдонимы, что станет частью «очищения» российской эстрады от англицизмов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, в стране следует в корне изменить отношение к родному языку, в частности чтобы сценические имена артистов были понятны без словаря.

Почему мы должны мириться с тем, что наши артисты продолжают цепляться за иностранные словечки? International в названии группы [«Иванушки»] появилось в 1990-е годы, когда было модно все западное. Тогда и гастрономы переименовывали в супермаркеты. Время изменилось, и отношение к языку должно поменяться. Если артист выступает в РФ и зарабатывает здесь деньги, его сценическое имя должно быть понятно русскому человеку без словаря. Все эти «Элджеи», «Инстасамки» — кто они? Почему зритель должен ломать язык, чтобы выговорить их имена? Я поддерживаю идею о налоге для тех, кто настаивает на англоязычных псевдонимах. Пусть платят за право называться по-иностранному. Но лучше бы они взяли русское имя и гордились этим, — высказался Иванов.

Ранее продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что в названии коллектива можно зачеркнуть слово International. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.