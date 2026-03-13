Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:04

Депутат призвал полностью очистить российскую эстраду от англицизмов

Депутат Иванов: Элджей и Инстасамка должны выбрать себе русские псевдонимы

Инстасамка Инстасамка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) должны выбрать себе русские псевдонимы, что станет частью «очищения» российской эстрады от англицизмов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, в стране следует в корне изменить отношение к родному языку, в частности чтобы сценические имена артистов были понятны без словаря.

Почему мы должны мириться с тем, что наши артисты продолжают цепляться за иностранные словечки? International в названии группы [«Иванушки»] появилось в 1990-е годы, когда было модно все западное. Тогда и гастрономы переименовывали в супермаркеты. Время изменилось, и отношение к языку должно поменяться. Если артист выступает в РФ и зарабатывает здесь деньги, его сценическое имя должно быть понятно русскому человеку без словаря. Все эти «Элджеи», «Инстасамки» — кто они? Почему зритель должен ломать язык, чтобы выговорить их имена? Я поддерживаю идею о налоге для тех, кто настаивает на англоязычных псевдонимах. Пусть платят за право называться по-иностранному. Но лучше бы они взяли русское имя и гордились этим, — высказался Иванов.

Ранее продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что в названии коллектива можно зачеркнуть слово International. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.

Элджей
Инстасамка
шоу-бизнес
артисты
звезды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.