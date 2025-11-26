Стало известно о состоянии бизнеса Элджея в России

Telegram-канал SHOT сообщает, что рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует свой бизнес в России. По данным источника, за четыре года работы его компания принесла убытки, несмотря на планы развивать производство безалкогольных напитков и кондитерских изделий.

Как пишет SHOT, ООО «Итэн дрим» рэпер зарегистрировал в 2021 году, ориентируясь на выпуск собственной линейки продуктов. Однако, согласно информации источника, проект не окупился: сумма убытков составила 101 тысячу рублей.

SHOT уточняет, что сейчас под угрозой закрытия находится и вторая структура музыканта — ООО «Сайонара бойс», созданная в 2017 году как звукозаписывающая фирма. По данным канала, за последние три года она демонстрировала скромную прибыль, но в 2024 году выручка опустилась до нуля, а убыток превысил 1 млн рублей.

Ранее певец Василий Гончаров (Вася Обломов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл ИП в России. Деятельность его предпринимательства была связана со звукозаписью и изданием музыкальных произведений, а известность артисту принесли проект «Чебоза» и песня «Еду в Магадан».