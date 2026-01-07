Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 09:00

Составлен список советов для инвесторов-новичков

Доцент Щербаченко: инвестирование лучше начинать с небольшой тренировочной суммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инвестиционная деятельность должна начинаться с использования небольшой тренировочной суммы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, с накопленным опытом можно постепенно увеличивать вложения в биржевую торговлю.

Облигации — это, с одной стороны, возможность получить стабильный доход при низком риске. Однако это не сильно высокая доходность, зависимая от ключевой ставки. Необходимо начинать с небольшой суммы — для начала подойдет 10–15 тыс. рублей, чтобы потренироваться. Если возможно, то регулярно добавляйте по 5–10 тыс. рублей. Покупайте акции, которые упали сильнее всего, чтобы усреднить среднюю стоимость активов. Смотрите на акции, которые растут в течение всего года. А также стоит обратить внимание на компании, которые регулярно платят высокие дивиденды: это признак здоровой организации, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что не стоит безоговорочно доверять всем экспертам, которые дают рекомендации в интернете. По словам доцента, важно самостоятельно анализировать информацию о компании, изучать их отчеты, санкции и следить за реакцией рынка. Эксперт заверил, что от новичка к начинающему эксперту можно дойти за полгода.

Проверяйте лицензию на сайте Банка России. Предоставлять доступ к торгам на бирже могут только лицензированные брокеры. Часто брокеры выкладывают номера лицензий на сайтах — но это еще не значит, что этой информации можно доверять. Возможно, лицензию уже отозвали или ее вообще никогда не существовало. Мошенники пользуются доверчивостью начинающих инвесторов и выкладывают на сайты поддельные документы, — заключил Щербаченко.

Ранее инвестор Сергей Гришин заявил, что хранение сбережений в наличных рублях является наихудшим вариантом для инвестиций в 2026 году. По его мнению, отечественная валюта сейчас сильно переоценена и в будущем может значительно упасть в цене.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
