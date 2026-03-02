Востоковед рассказал, какой будет политика и.о. верховного лидера Ирана Востоковед Ибрагимов: аятолла Алиреза Арафи вряд ли пойдет на уступки Западу

Если исполняющий обязанности верховного лидера Ирана Алиреза Арафи будет избран на этот пост на постоянной основе, от него следует ждать жесткой внешнеполитической позиции, сказал NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. Он считает, что Арафи вряд ли пойдет на уступки Западу.

Арафи придется утвердиться в новой роли — в том числе и в контексте убийства его предшественника, близкого соратника Али Хаменеи. И чтобы продемонстрировать внутри страны, в регионе и в мире несокрушимость системы, он вряд ли будет склонен к компромиссам; уступки возможны лишь в исключительных случаях, — сказал Ибрагимов.

Член Совета стражей Конституции Ирана Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны 1 марта. Решение было принято после убийства Али Хаменеи.

При этом спустя сутки по дому Арафи нанесли ракетный удар, передает Deccan Chronicle. По информации издания, он мог погибнуть при атаке. Однако иранские власти пока не комментируют эти сообщения, информации о жертвах или разрушениях также нет.