02 марта 2026 в 14:15

Раскрыта личность нового и. о. министра обороны Ирана

Исполнять обязанности министра обороны Ирана будет генерал Маджид ибн аль-Реза

Тегеран
Генерал Маджид ибн аль-Реза будет исполнять обязанности министра обороны Ирана, сообщил замглавы администрации президента исламской республики по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи в соцсети X. Чиновник сменит на посту погибшего генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде.

Приказом президента Ирана [Масуда] Пезешкиана Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности министра обороны, — сказано в сообщении.

Ранее МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных. Речь идет о главнокомандующем КСИР генерал-лейтенанте Мохаммаде Пакпуре, начальнике Генштаба Вооруженных сил Абдольрахиме Мусави, министре обороны Азизе Насирзаде и секретаре Совета по обороне адмирале Али Шамхани.

До этого президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Глава Белого дома назвал это идеальным сценарием. По его мнению, раз подобное сработало в Венесуэле, значит, сработает и в Иране.

Иран
Минобороны
власть
Ближний Восток
