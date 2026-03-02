ЦАХАЛ заявила о ликвидации начальника штаба разведки «Хезболла»

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки шиитского движения «Хезболла» Хусейна Макледа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что есть подтверждение факта его убийства. Ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Армия обороны Израиля подтверждает, что в ходе точного удара по Бейруту минувшей ночью (в воскресенье) был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, занимавший должность главы разведывательного штаба «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами бомбардировок США и Израиля стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей исламской революции. Удары унесли жизнь главы офиса верховного главнокомандующего ВС Ирана генерала Мохаммада Ширази и генерала ВВС Мохсена Дареха Баги. Также подтверждена гибель пяти генералов КСИР: Салеха Асади, Акбара Эбрахим-заде, Голяма Резы Резаяна, Бехрама Хосейни Мотлага и Хасана Али Таджика.

Ранее в пресс-службе ливанского движения «Хезболла» подтвердили, что ночной обстрел района израильской Хайфы стал актом возмездия за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Шиитская организация уточнила, что атака с использованием точных ракет и дронов была направлена на зенитный ракетный комплекс в Мишмар-эль-Кармель.