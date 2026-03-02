В РСТ раскрыли, когда возобновится авиасообщение на Ближнем Востоке Вице-президент РСТ Горин: пока не ясно, когда возобновится авиасообщение в ОАЭ

Ситуация на Ближнем Востоке постоянно меняется, поэтому на данным момент невозможно точно сказать, когда возобновится авиасообщение, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В связи с этим он посоветовал тем, кто путешествует самостоятельно, не аннулировать купленные ранее билеты на самолеты, а перебронировать их на другие даты.

Ситуация постоянно меняется, однако, когда будет возобновлено авиасообщение, сказать пока нельзя. Туристам надо принимать взвешенные решения. Тем, кто путешествует самостоятельно, не торопиться сейчас аннулировать билеты, так как новые могут не только стоить значительно дороже, но и быть в дефиците. Правильнее перебронировать билеты на ближайшие рейсы, — сказал Горин.

Кроме того, он порекомендовал организованным туристам держать связь с туроператорами. Горин подчеркнул, что у туркомпаний «накоплен огромный опыт решения логистических задач, в том числе перевозки пассажиров, наработанный в ходе похожих конфликтов на Ближнем Востоке в 2024 и 2025 годах».

Ранее в РСТ сообщили, что потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока составляют не менее $1,5 млн (116,5 млн рублей) в сутки. Рост убытков связан с продолжающимся конфликтом в регионе и необходимостью оплачивать дополнительное проживание клиентов.