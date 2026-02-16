Словакия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией Полячикова: Словакия готова открыть небо для самолетов РФ после снятия санкций

Власти Словакии готовы возобновить прямое авиасообщение с Российской Федерацией после отмены действующих ограничений со стороны Евросоюза, заявила газете «Известия» пресс-секретарь Министерства транспорта республики Петра Полячикова. В случае снятия соответствующих санкций возможность запуска регулярных или чартерных рейсов будет напрямую зависеть от интереса самих авиакомпаний.

Полячикова добавила, что вопрос выдачи разрешений будет рассматриваться в индивидуальном порядке при соблюдении стандартных требований к полетам.

Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций. <…> Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов <…> авиаперевозчиками или воздушными судами, — пояснила министр.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо снятие ряда ограничений с российских авиакомпаний, введенных ранее. При этом глава ведомства отметил, что нужно понимать, что у американских авиаперевозчиков будут более комфортные условия.