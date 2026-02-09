Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:11

В России сделали важное заявление насчет авиасообщения с США

Росавиация: Россия готова к возобновлению авиасообщения с США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с Соединенными Штатами, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что для этого необходимо снятие ряда ограничений с российских авиакомпаний, введенных ранее. При этом глава ведомства отметил, что нужно понимать, что у американских авиаперевозчиков будут более комфортные условия.

В целом, мы готовы, — сказал он.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия выступила с инициативой возобновить прямое авиасообщение с Бразилией. Он указал на готовность Москвы к немедленному старту рейсов, однако окончательное решение, по его словам, зависит от бразильской стороны, которая пока оценивает санкционные риски.

До этого стало известно, что Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов. Как заявил посол Исламского Эмирата Гуль Хасан, при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан». Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из РФ в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году.

США
Россия
авиасообщения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.