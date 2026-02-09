В России сделали важное заявление насчет авиасообщения с США Росавиация: Россия готова к возобновлению авиасообщения с США

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с Соединенными Штатами, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия-24». Он подчеркнул, что для этого необходимо снятие ряда ограничений с российских авиакомпаний, введенных ранее. При этом глава ведомства отметил, что нужно понимать, что у американских авиаперевозчиков будут более комфортные условия.

В целом, мы готовы, — сказал он.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия выступила с инициативой возобновить прямое авиасообщение с Бразилией. Он указал на готовность Москвы к немедленному старту рейсов, однако окончательное решение, по его словам, зависит от бразильской стороны, которая пока оценивает санкционные риски.

До этого стало известно, что Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов. Как заявил посол Исламского Эмирата Гуль Хасан, при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан». Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из РФ в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году.