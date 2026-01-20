В МИД раскрыли позицию России по возобновлению прямого авиасообщения с США Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление прямых авиарейсов в США

Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, данный вопрос включен в повестку дня двусторонних переговоров с Вашингтоном.

Чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при [президенте США] Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение, — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступают в силу изменения, которые обязуют авиаперевозчиков заранее информировать пассажиров об условиях перелета и возврата денег за билеты. Отдельный блок поправок предусматривает гарантии для семей с детьми до 12 лет.

До этого стало известно, что Москва может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев уточнил, что речь идет о краткосрочных поездках на 30–90 дней.