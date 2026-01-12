Атака США на Венесуэлу
Россия хочет упростить поездки для туристов в четыре страны

Депутат Тарбаев: Россия обсуждает безвизовый режим с Замбией и Мозамбиком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что речь идет о 30–90 днях.

Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней, — сказал Тарбаев.

Он добавил, что сегодня россияне могут свободно посещать 12 африканских стран, среди которых ЮАР, Марокко, Тунис, Сейшелы, Маврикий, Намибия, Ангола, Ботсвана, Кабо-Верде. Там можно свободно находиться от 15 до 90 дней.

Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году. Из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

Ранее появилась информация, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Это привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

