11 января 2026 в 18:37

Европейцы начали выживать туристов с популярного среди россиян курорта

Хургада начала ориентироваться на европейских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев, сообщает «Турпром». Изменения затрагивают все сферы — от концепции «все включено» и меню в ресторанах до языка общения в отелях. Это, как отмечается, привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

В материале говорится, что арабские путешественники формировали значительную долю на курорте, однако теперь они все чаще выбирают соседние направления. Конкуренты начали предлагать им более выгодные цены и сервис, ориентированный на семейный отдых с учетом исламских традиций.

В ответ на это Хургада сделала стратегическую ставку на туристов из Европы, подстраивая под их предпочтения не только развлекательные программы, но и общую атмосферу курорта.

Ранее сообщалось, что большинство жителей России после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд. По данным аналитиков, на курорт приходится 13,8% отельных заказов. В лидерах также оказались Турция и Италия с результатами в 9,3% и 5,9% соответственно.

