08 ноября 2025 в 20:14

Арабские страны не хотят платить за восстановление части сектора Газа

FT: арабские страны выступили против восстановления израильской части Газы

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арабские страны выступают против восстановления части сектора Газа, которая контролируется Израилем, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. По их мнению, это приведет к долгосрочному разделу палестинской территории.

Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории, — пишет издание.

Отмечается, что чиновники Израиля и США, в том числе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, предложили начать восстановление контролируемой Израилем части сектора Газа. Они утверждали, что это может стать для палестинцев положительной альтернативой по сравнению с жизнью под управлением движения ХАМАС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

Израиль
Палестина
сектор Газа
арабы
