Раскрыт формат переговоров Эрдогана с Трампом по украинскому вопросу Эрдоган обсудит с Трампом украинский конфликт по телефону 5 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом в понедельник, 5 января, сообщает телеканал NTV. Лидеры двух стран намерены обсудить урегулирование украинского конфликта, а также сложившуюся ситуацию вокруг Палестины.

В понедельник у нас состоится телефонный разговор с Трампом. Мы обсудим как палестинский вопрос, так и проблему России и Украины, — сказал Эрдоган.

Ранее Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что процесс урегулирования конфликта может пойти гораздо быстрее. Как отметил глава Белого дома, усилия Вашингтона по достижению перемирия высоко оцениваются как Москвой, так и Киевом.

До этого газета New York Times сообщила, что Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности в желаемом для Киева виде. Авторы предупреждают, что стремление украинского лидера может оказаться тщетным и опасным, поскольку даже взятые США обязательства могут быть впоследствии пересмотрены.

Кроме того, сам Трамп заявил, что ВСУ потеряли за последний месяц 26 тыс. военнослужащих. Он озвучил эту оценку без ссылок на официальную разведку. В то же время Украина продолжает хранить в секрете точные данные о своих боевых потерях.