Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине Трамп: процесс урегулирования конфликта на Украине может пойти очень быстро

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что процесс урегулирования конфликта может пойти гораздо быстрее. Он добавил, что усилия Вашингтона, направленные на достижение перемирия, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом.

Это продолжается очень давно, <…> надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по украинскому урегулированию в двух рабочих группах. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп придерживаются схожих взглядов на предложение о временном прекращении огня на Украине. По мнению политиков, такой шаг лишь затянет конфликт и чреват возобновлением боевых действий.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа организовали по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения. Беседа длилась полтора часа и завершилась договоренностью о новом контакте после американо-украинских переговоров.