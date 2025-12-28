Ушаков раскрыл, в чем схожи мнения Путина и Трампа Ушаков: Путин и Трамп против временного прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп придерживаются мнения, что режим временного прекращения огня на Украине лишь приведет к затягиванию конфликта, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, такой шаг «чреват возобновлением боевых действий».

Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта, — сказал Ушаков.

Ранее журналисты заявили, что президент Украины получил удар перед встречей с американским лидером во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками Национального антикоррупционного бюро обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подрывает легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с Трампом.

Кроме того, пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп провел день за игрой в гольф перед воскресной встречей с президентом Украины, который впервые прибудет в его резиденцию Мар-а-Лаго. Американский лидер вернулся после игры около четырех часов дня по местному времени (полночь по московскому) в белой футболке и кепке.