В Кремле рассказали, с чем согласился Путин в разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин согласился с предложением американского коллеги Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках двух рабочих групп, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, одна из них будет заниматься «различными аспектами проблематики безопасности», а другая — «вопросами экономической сферы».

В ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, — сообщил Ушаков.

Ранее сегодня, 28 декабря, сообщалось, что телефонный разговор между Путиным и Трампом начался с обмена новогодними поздравлениями. По словам Ушакова, беседа длилась 1 час 15 минут.

Ушаков рассказал, что телефонный разговор Путина и Трампа организовали по инициативе американской стороны. По его словам, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения.