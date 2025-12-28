Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 21:15

В Кремле рассказали, с чем согласился Путин в разговоре с Трампом

Ушаков: Путин согласился работать по урегулированию с помощью двух групп

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин согласился с предложением американского коллеги Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках двух рабочих групп, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, одна из них будет заниматься «различными аспектами проблематики безопасности», а другая — «вопросами экономической сферы».

В ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, — сообщил Ушаков.

Ранее сегодня, 28 декабря, сообщалось, что телефонный разговор между Путиным и Трампом начался с обмена новогодними поздравлениями. По словам Ушакова, беседа длилась 1 час 15 минут.

Ушаков рассказал, что телефонный разговор Путина и Трампа организовали по инициативе американской стороны. По его словам, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Украина
