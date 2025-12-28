Разговор Путина и Трампа начался с обмена поздравлениями Ушаков: в начале разговора Путин и Трамп обменялись новогодними поздравлениями

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался с обмена новогодними поздравлениями, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа длилась один час пятнадцать минут.

Президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран, — сообщил Ушаков.

По его словам, диалог носил конструктивный и доброжелательный характер. Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского конфликта. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в поиске долгосрочного мирного урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что пригласил прессу на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры состоятся в 13:00 по местному времени (21:00 мск) и станут для них уже четвертыми.