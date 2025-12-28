Трамп раскрыл, кого пригласил на встречу с Зеленским Трамп заявил о присутствии прессы на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что пригласил прессу на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры состоятся в 13:00 по местному времени (21:00 мск) и станут для них уже четвертыми.

Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Пресса приглашена, — сказал глава Белого дома.

Ранее журналисты заявили, что президент Украины получил удар перед встречей с американским лидером во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками Национального антикоррупционного бюро обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подрывает легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с Трампом.

Кроме того, пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп провел день за игрой в гольф перед воскресной встречей с президентом Украины, который впервые прибудет в его резиденцию Мар-а-Лаго. Американский лидер вернулся после игры около четырех часов дня по местному времени (полночь по московскому) в белой футболке и кепке.