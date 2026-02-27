Зимняя Олимпиада — 2026
Байден впервые за долгое время появится на публике

Байден впервые за долгое время встретится со сторонниками в Южной Каролине

Джо Байден Джо Байден Фото: Official White House/Adam Schultz
Бывший президент США Джо Байден готовится к публичному появлению в штате Южная Каролина, сообщили организаторы мероприятия в соцсети X. Встреча со сторонниками станет для него первым за долгое время выходом в свет.

Мероприятие будет посвящено наследию Байдена на госслужбе, сообщили организаторы. Билеты на встречу с экс-президентом платные и стоят $125 (около 9,6 тыс. рублей), они все еще доступны.

Ранее сообщалось, что Байден в 2021 году в тревоге звонил президенту России Владимиру Путину из-за опасений по Украине. Глава Белого дома тогда предложил провести саммит посвященный грядущему конфликту

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к годовщине начала специальной военной операции, сообщил, что сразу после ее начала экс-лидер США настоятельно советовал ему покинуть страну, предлагая помощь в эвакуации. По словам украинского главы, именно в тот момент от Вашингтона поступил сигнал о срочной необходимости выехать с Украины.

Кроме того, новые рассекреченные Минюстом США документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат материалы, указывающие на то, что Байден был застрелен в 2019 году. Из материалов следует, что в настоящее время его роль исполняет актер, который скрывается под маской.

