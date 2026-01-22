Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон Американец научил ворон срывать с манекенов кепки с надписью MAGA

Американец научил ворон срывать с манекенов кепки с надписью MAGA (Make America Great Again), которые носят сторонники главы Белого дома Дональда Трампа, сообщило издание Futurism. Он рассказал, что обучал птиц около семи месяцев.

Мужчина отметил, что использовал для дрессировки куриное мясо, арахис и мучных червей. Он прятал еду под кепкой MAGA на манекене и ждал, когда птицы будут находить ее. Сначала вороны стали чаще прилетать к лакомству, а позже стали сбивать кепки, чтобы добраться до него.

Ранее стало известно, что жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки Make America Great Again. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»). Создатель кепки рассказал, что ему удалось распродать целую партию только за одни выходные.

До этого телеканал NBC сообщил, что почти шесть из 10 американцев, то есть 58% опрошенных, не одобряют работу Трампа на посту главы государства. Журналисты отметили, что положительно ее оценивают 42% респондентов.