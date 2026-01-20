Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:28

Гренландцы и датчане начали носить антиамериканскую версию бейсболки MAGA

Гренландия Гренландия Фото: Julia Waschenbach/dpa/Global Look Press
Жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Associated Press. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

Бейсболки с надписью Make America Go Away — пародия на лозунг Трампа Make America Great Again — приобрели популярность вместе с несколькими другими вариантами в соцсетях и на протестах, включая демонстрацию, прошедшую в выходные дни в морозную погоду в датской столице, — говорится в материале.

Создатель бейсболки Йеспер Рабе Тоннесен проживает в датском Копенгагене. По словам предпринимателя, ему удалось распродать целую партию только за одни выходные. В связи с ажиотажем Тоннесен заказал производство нескольких тысяч новых бейсболок.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Европа вряд ли будет сильно возражать против планов США по присоединению Гренландии. По его словам, Дания не может защитить этот остров, при этом он очень нужен Вашингтону.

