04 марта 2026 в 10:08

ФСБ поймала шпиона украинского ГУР

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за шпионаж для ГУР МОУ

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Житель Крыма задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина 1988 года рождения взят под стражу в Бахчисарайском районе республики.

По информации ФСБ, фигурант через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Он передавал сведения о дислокации российских военнослужащих, а также о местах размещения вооружения и военной техники. Впоследствии эти данные использовались противником для нанесения ударов. Кроме того, задержанный информировал кураторов о социально-политической обстановке на полуострове с целью ее дестабилизации.

Помимо шпионской деятельности, мужчина публиковал в Сети комментарии, поддерживающие Киев. Он призывал к совершению диверсий против России, а также допускал негативные высказывания в адрес руководства страны, жителей Крыма и участников СВО. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

Ранее в Хабаровском крае задержан 48-летний местный житель по подозрению в совершении государственной измены и шпионаже в пользу Украины. Следствие полагает, что мужчина занимался сбором сведений о военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также об оборонительных сооружениях воинских частей, расположенных в этом регионе.

