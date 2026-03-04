Катарские власти задержали 10 человек из-за КСИР Qatar News Agency: в Катаре задержаны 10 человек за шпионаж на иранский КСИР

Служба государственной безопасности Катара раскрыла шпионскую сеть, связанную с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает Qatar News Agency. Всего задержаны 10 человек, входивших в «две ячейки».

Семь из задержанных подозреваются в сборе данных о военной и жизненно важной инфраструктуре. Трое, согласно информации службы безопасности, готовили диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ходе обысков у задержанных обнаружили координаты «важных объектов и сооружений» Катара. Подозреваемые признались в связях с КСИР и подтвердили, что им поручили проведение шпионских и подрывных операций.

Разоблачение произошло на фоне масштабной эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, в который оказались втянуты и страны Персидского залива. Проиранские группировки уже атаковали объекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте.

