04 марта 2026 в 10:12

Стало известно, когда Трамп и Нетаньяху договорились атаковать Иран

Axios: США и Израиль договорились о начале атаки на Иран 23 февраля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США и Израиль приняли окончательное решение атаковать Иран 23 февраля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Это произошло во время телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как отметил портал, премьер сообщил Трампу, что 28 февраля верховный лидер аятолла Ирана Али Хаменеи должен был провести встречу с советниками. Оба политика посчитали возможность заманчивой и решили нанести удар именно в этот день.

За два месяца до операции Нетаньяху и Трамп виделись два раза, они провели 15 телефонных разговоров. Глава Белого дома был уверен в необходимости атаки, но до 23 февраля не выбрал конкретную дату. Данные ЦРУ подтвердили информацию о собрании советников Хаменеи 28 февраля. А переговорщики в Женеве сообщили, что диалог с Тегераном зашел в тупик. Окончательное решение об ударе Трамп принял 27 февраля в 15:38 EST (23:38 мск).

Ранее газета The Financial Times сообщила, что убийство Хаменеи стало возможным благодаря многолетней разведывательной работе Израиля. В частности, разведка взломала дорожные камеры в Тегеране, изображения с которых шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге еврейского государства.

