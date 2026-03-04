Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве птицы запоют для проверки систем оповещения

Мелодию с пением птиц включат во время проверки системы оповещения в Москве

Москвичи услышат музыку и пение птиц в рамках проверки систем оповещения в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. По словам собеседника агентства, сигнал будет звучать в течение 1 минуты.

Как пояснили в ведомстве, плановая комплексная проверка охватит все регионы страны, включая Москву. Главная цель регулярных учений — поддержание систем оповещения в рабочем состоянии, поскольку они являются ключевым элементом защиты населения при чрезвычайных ситуациях.

В столице вместо стандартного звука сирены из динамиков громкоговорителей раздастся музыкальная композиция с голосами птиц, обитающих в Московском регионе. В департаменте уточнили, что сигнал прозвучит не на всех городских территориях — в этот раз задействуют лишь часть устройств.

С учетом того, что системы оповещения проверяются регулярно, в предстоящей комплексной проверке будут задействованы не все устройства, соответственно звуковой сигнал прозвучит не на всех городских территориях, — пояснил собеседник.

О масштабной проверке систем массового оповещения ранее объявили в МЧС РФ. Там подчеркнули, что в рамках мероприятия также проинспектируют готовность дежурных служб к быстрому реагированию на вызовы.

