Курица в сновидениях: что ждет в реальности

Курица в сновидениях: что ждет в реальности Курица в сновидениях: что ждет в реальности Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон о курице часто несет скрытые послания о повседневной жизни, семье и потаенных желаниях. В соннике Миллера эта птица предвещает мелкие хлопоты, но если она живая и здоровая, ждите удачи в делах. Курица с цыплятами символизирует заботу о близких, укрепление семейных уз. А мертвая или больная курица предупреждает о возможных потерях или сплетнях вокруг вас.

По Фрейду курица воплощает женственность и материнский инстинкт. Если она клюет зерно, это намек на удовлетворение интимных нужд. Ванга видела в ней знак плодородия: нести яйца — к скорому прибавлению в семье или успешным проектам. Лофф добавляет психологический оттенок: курица отражает вашу уязвимость перед рутиной, призывая к действию.

Мужчинам птица сулит финансовую стабильность — особенно если она большая и жирная, обещая прибыль от работы. Несушка предвещает романтические приключения, а бойцовская курица предупреждает о соперничестве с коллегами. Если мужчина ловит курицу, сон пророчит победу в спорах, но убивать ее — к конфликтам в отношениях.

Женщинам курица сулит гармонию в доме и легкую беременность, если она с птенцами. Белая птица — к верному партнеру, черная — к интригам от подруг. Готовить курицу во сне значит разрешение семейных неурядиц через заботу. А если курица клюет вас, ждите мелких завистников, но не переживайте: силы на вашей стороне.

Жареная курица во всех сонниках говорит о празднике или гостях, сырая — о нереализованных планах. Цыплята обещают радость от детей. Запомните детали сна для точного толкования — цвет, поведение, окружение меняют смысл.

Ранее мы выяснили, к чему снится петух.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
