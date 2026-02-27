Стало известно, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Стало известно, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта Депутат Нилов: выходной на 8 Марта не изменит рабочий график

Сокращение продолжительности рабочего дня в преддверии Международного женского дня в марте не ожидается, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит сохранить стабильность производственного процесса. Праздничный отдых продлится три дня — с 7 по 9 марта.

Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днем стандартной продолжительности, — отметил он.

Ранее доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления кандидат экономических наук Светлана Сазанова заявила, что средняя стоимость букета на Международный женский день составит около 4,5 тыс. рублей. По ее словам, в преддверии 8 Марта ожидается повышение цен на цветы до 15–20%.

Также стало известно, что российские таможенники нарастили объемы оформления свежих цветов к 8 Марта. В пресс-релизе ФТС сказано, что в феврале среднесуточный ввоз цветов вырос на 75% по сравнению с январем и превысил 350 тонн.