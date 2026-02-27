Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 08:11

Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки

Самолет, прибывший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал, по факту инцидента начали проверку.

27 февраля после посадки самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург выкатился за пределы рулежной дорожки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Пулково наблюдаются задержки 12 рейсов. Согласно списку, были отменены рейсы в Ярославль, Стамбул и Калининград. Помимо этого, задержались с вылетом рейсы в Уфу, Баку, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, Киров, а также по два рейса в Оренбург и Стамбул.

До этого самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

