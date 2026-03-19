Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России

В России сейчас преобладают подвид коронавируса «стратус» и вирус «коксаки», рассказал НСН заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что уровень заболеваемости соответствует средним значениям.

Активность «коксаки» нарастает, но не на эпидемическом уровне. Этот вирус, как правило, проходит с сыпью, болью в горле, напоминает ангину, — рассказал Онищенко.

Он подчеркнул, что коронавирус стал привычным циркулирующим заболеванием. По его словам, этот штамм протекает без повышения температуры, однако пациенты отмечают общую слабость, насморк и сухой кашель.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что после перенесенного штамма коронавируса «стратус» у человека могут снизиться когнитивные функции. Он отметил, что COVID-19 мутирует с «бешеной скоростью», и призвал разработать новую вакцину против этого вируса.