Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 мая

В ночь на четверг, 21 мая, сразу в нескольких регионах России была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В частности, соответствующее оповещение получили жители Саратовской, Самарской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской, Тамбовской областей, а также в Ставропольском крае, в Адыгее, Мордовии и на Северном Кавказе.

Власти регионов предупредили, что силы ПВО приведены в боеготовность.

В Минобороны РФ заявили, что расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

«Разведывательный расчет БПЛА вскрыл оборудованные в лесополосах опорные пункты украинских формирований в Запорожской области. Координаты выявленных целей передали артиллерийским подразделениям. Получив боевую задачу, расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 „Акация“ выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли точные удары по заданным координатам», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что корректировка огня и объективный контроль поражения целей велись с воздуха. В результате артиллерийского огня опорные пункты ВСУ уничтожены. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована.

Кроме того, российское военное министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА и беспилотник ВСУ в Херсонской области.

«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ в ходе ведения дневной разведки над правобережьем Днепра и тылом противника в Херсонской области обнаружили пункт управления БПЛА, откуда боевики неоднократно производили запуск дронов различных типов. Координаты выявленной цели были оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на нанесение огневого поражения противнику из 152-мм гаубицы „Гиацинт-Б“. В считаные минуты артиллеристы навели орудие и предельно точным попаданием уничтожили цель по заданным координатам. Расчет БПЛА ZALA зафиксировал результат поражения цели», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 20 мая ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Украинские беспилотники также были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Татарстаном. ВСУ пытались атаковать Московский регион, а также акватории Азовского и Черного морей.

После семи часов утра 20 мая ВСУ предприняли новые попытки атак. В ведомстве подчеркнули, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 61 украинский беспилотник над регионами России. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями. Вооруженные силы Украины также пытались атаковать Московский регион и Ставропольский край, уточнили в министерстве.

В ночь на 20 мая и утром над Нижегородской областью были ликвидированы 30 дронов. На территории двух промышленных предприятий в Кстовском районе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов вспыхнули пожары, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Работал в штабах на объектах. Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента», — сказал губернатор.

Согласно предварительной информации, в результате налетов никто не пострадал. Все районные школы временно перевели на дистанционный формат обучения.

Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель — его госпитализировали, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«На участке автодороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — отмечается в публикации.

