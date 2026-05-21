Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа

Украинский президент Владимир Зеленский и ЕС стали наглее и агрессивнее за почти год после саммита России и США в Анкоридже, заявил «Шанхайской медиагруппе» (SMG) глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам.

Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Европа и Зеленский стали буквально «висеть на руках» у американской администрации после саммита РФ и США в Анкоридже. По его словам, они принялись посещать Вашингтон и требовать, чтобы Белый дом изменил свою политику.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия в ходе специальной военной операции намеренно избегает чрезмерного разрушения территорий, населенных русскими людьми. Москва не применяет все доступное оружие, чтобы не усугублять страдания местного населения, которое нацисты пытаются подавить. Министр также указал, что Россия исходно рассматривала Украину как безъядерное, внеблоковое и нейтральное государство.