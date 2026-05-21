Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 07:07

Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа

Лавров: Зеленский и ЕС стали агрессивнее за почти год после саммита в Анкоридже

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский президент Владимир Зеленский и ЕС стали наглее и агрессивнее за почти год после саммита России и США в Анкоридже, заявил «Шанхайской медиагруппе» (SMG) глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам.

Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Европа и Зеленский стали буквально «висеть на руках» у американской администрации после саммита РФ и США в Анкоридже. По его словам, они принялись посещать Вашингтон и требовать, чтобы Белый дом изменил свою политику.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия в ходе специальной военной операции намеренно избегает чрезмерного разрушения территорий, населенных русскими людьми. Москва не применяет все доступное оружие, чтобы не усугублять страдания местного населения, которое нацисты пытаются подавить. Министр также указал, что Россия исходно рассматривала Украину как безъядерное, внеблоковое и нейтральное государство.

Власть
Россия
Сергей Лавров
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.